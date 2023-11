Europa League: Ismaïla Sarr et lliman pour confirmer en Grèce

L'Europa League tient sa 4e journée ce jeudi à partir de l'après-midi. L'Olympique de Marseille des Ismaïla Sarr et lliman Ndiaye se déplace en Grèce pour défier l'AEK Athènes. Les deux (2) Sénégalais aideront l'OM à faire un grand pas vers la qualification au deuxième tour. Vainqueurs à l'aller au Vélodrome (3-1), les Phocéens (1er, 5 pts) vont rendre visite à l'AEK Athènes (2e, 4 pts) dans un match hyper important.



Ismaila Sarr et lliman, devront être d'attaque pour sortir l'OM de ce guêpier car les Grecs sont très accrocheurs. Moins reluisants ces derniers temps en championnat, les 2 « Lions » tenteront de montrer un meilleur visage en Europe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore envoyé un signal fort comme ils l'avaient prédit, même s'ils montrent de belles choses par intermittence.

Selon le journal Record, ils n'ont pas été décisifs (0 but, 0 passe décisive) lors de leurs 3 premiers matchs dans cette compétition. Face à l'AEK Athènes, Ismaïla Sarr avait marqué sur une passe d'lliman Ndiaye mais la VAR avait annulé le but pour position de hors-jeu de l'ailier.



L'OM qui a avait bien maîtrisé son sujet au match aller doit confirmer cette performance pour garder la tête du groupe. Gennaro Gattuso n'a pas encore une bonne assise sur le banc olympien. Un succès pourrait être un dé- clic car le club a un groupe talentueux.

L'autre chose, c'est que les Marseillais doivent gagner pour ne pas se compliquer la tâche. Brighton compte 4 points et l'Ajax vient en dernière position avec 2 points.



Programme C3:



Groupe A

(20h00) Fribourg (GER) - TSC Backa Topola (SRB)

West Ham (ENG) - Olympiakos (GRE)



Groupe B

(17h45) Ajax Amsterdam (NED) - Brighton (ENG)

(20h00) AEK Athènes (GRE) - Marseille (FRA)



Groupe C

Betis Séville (ESP) - Aris Limassol (CYP)

Glasgow Rangers (SCO) - Sparta Prague (CZE)



Groupe D

Atalanta Bergame (ITA) - Sturm Graz (AUT)

Sporting Portugal (POR) - Raków Czestochowa (POL)



Groupe E

(17h45) Toulouse (FRA) - Liverpool (ENG)

Linz (AUT) - Union St-Gilloise (BEL)



Groupe F

Maccabi Haïfa (ISR) - Villarreal (ESP)

Rennes (FRA) - Panathinaïkos (GRE)



Groupe G

Slavia Prague (CZE) - AS Rome (ITA)

Servette FC (SUI) - FC Sheriff (MDA)



Groupe H

Qarabag (AZE) - Bayer Leverkusen (GER)

(20h00) BK Häcken (SWE) - Molde (NOR)



Programme C4:

Groupe A

(20h00) Olimpija Ljubljana (SLO) - KÍ Klaksvík (FRO)

Slovan Bratislava (SVK) - Lille (FRA)



Groupe B

Zarya Louhansk (UKR) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Breidablik (ISL) - La Gantoise (BEL)



Groupe C

(15h30) Astana (KAZ) - Ballkani (KOS)

(17h45) Viktoria Plzen (CZE) - Dinamo Zagreb (CRO)



Groupe D

Besiktas (TUR) - Bodoe/Glimt (NOR)

(20h00) Club Bruges (BEL) - Lugano (SUI)



Groupe E

(17h45) Legia Varsovie (POL) - NK Zrinjski (BIH)

(20h00) Aston Villa (ENG) - AZ Alkmaar (NED)



Groupe F

(17h45) Čukarički (SRB) - Fiorentina (ITA)

Ferencváros (HUN) - Genk (BEL)



Groupe G

HJK Helsinki (FIN) - Eintracht Francfort (GER)

PAOK Salonique (GRE) - Aberdeen (SCO)



Groupe H

Nordsjælland (DEN) - Trnava (SVK)

(20h00) Ludogorets (BUL) - Fenerbahçe (TUR)