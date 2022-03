Europa League : Marseille remporte la première manche devant le FC Bâle

Déception pour Marseille au coup de sifflet final de cette rencontre. Victoire 2-1 de Sampaoli et ses hommes bien que les Phocènes aient surclassés leurs adversaires du soir. Pourtant, l'OM a nettement dominé et s'est procuré énormément de situations devant le but de Lindner. Milik a inscrit un doublé mais aurait pu porter le score à 3-0 voire 4-0 tout comme Under ou Guendouzi. Apathiques, presque résignés durant quasiment toute la seconde période, les joueurs du FC Bâle sont parvenus à réduire l'écart (malgré une position de hors-jeu) sur une action qui, au départ, semblait anodine. L'Olympique de Marseille prend une toute petite option pour la qualification mais laisse les Suisses dans le coup.