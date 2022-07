Evasion Pape Mamadou Seck : L’ASRED demande que les responsabilités soient situées

L'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) demande que la « lumière soit apportée »sur les circonstances de l’évasion du détenu Pape Mamadou Seck et que les « responsabilités soient situées avec toute la rigueur que cela requiert », dans un communiqué.



L’association a attiré l’attention de l’opinion sur l’évasion du détenu Pape Mamadou Seck qui a eu lieu à la MAC du pavillon spécial suite à son transfèrement pour raisons médicales de la Maison d’Arrêt de Rebeus. Pape Mamadou Seck a été placé sous mandat de dépôt le 29 juin 2022 par le juge d’instruction du deuxième cabinet du TGI de Dakar pour, et incarcéré à la Maison d’Arrêt de Rebeuss.



Le détenu précité souffre d’une « pathologie grave » qui nécessite un suivi quotidien et régulier en dialyse. Cette pathologie est antérieure à son incarcération et il était suivi par son médecin traitant.



Suite à son incarcération et compte tenu de son état de santé précaire, il a été transféré à la Mac du pavillon spécial pour une meilleure prise en charge médicale. L’Asred a salué cette pratique est très « humanitaire » en raison du caractère sacré du droit à la santé consacré par les instruments juridiques internationaux en la matière.



Toutefois le détenu Pape Mamadou Seck aurait profité de sa grave maladie pour peaufiner son plan d’évasion. Ce qui est très regrettable, d’après l’association, car l’évadé constitue toujours un « danger public ». Et dans le cas d’espèce, le détenu, selon l’association, constitue un « danger pour lui-même », car son état de santé risque de se détériorer.



C’est pourquoi l’ASRED demande la collaboration de tous pour que le détenu précité puisse être « appréhendé dans les plus brefs délais », afin de lui procurer le suivi médical nécessaire avant que l’irréparable ne se produise. L’évasion est un incident regrettable en milieu carcéral mais qui arrive souvent, regrette l’association, qui demande « que la lumière soit apportée sur les circonstances et que les responsabilités soient situées avec toute la rigueur que cela requiert ».