Evénements de mars 2021 : Aïda Mbodj regrette le non-respect des engagements malgré la médiation du Khalife

Aïda Mbodj présente lors de la commémoration des disparus des événements de mars 2021, est revenue sur la rencontre entre le mouvement M2D et les émissaires du Khalife général des Mourides. Selon la parlementaire, le Président Macky Sall n’a pas respecté le mémorandum après la médiation du Khalife général des Mourides. Elle a également expliqué que c’est le guide spirituel de Touba qui a envoyé Serigne Bassirou Mbacké, pour solliciter l’arrêt des émeutes et une médiation.



« Après des négociations, après des assurances, je dois dire des gages provenant du Khalife général des Mourides par son envoyé Serigne Bassirou Mbacké, nous avons laissé tomber toute forme de protestation et de manifestation. C’était difficile de disperser cette mobilisation. Il y avait des gens déterminés, qui avaient décidé d’en découdre avec celui (Macky Sall) qui viole les dispositions de la Constitution. Nous avons pu convenir d’un accord après la remise d’un mémorandum et aucun de ces points n’a été respecté malgré l’assurance du Khalife », a expliqué la présidente du mouvement politique Alliance Nationale pour la Démocratie And Saxal Ligey,



D’après Aida Mbodj, la démarche du Khalife de Touba a été utile pour l’apaisement du climat social. « Le monsieur d’en face (Macky Sall) ne comprend qu’un seul langage, le langage de la confrontation, mais en bon disciple, nous ne pouvons aller vers cette confrontation. Ce n’est pas par peur de l’affronter, ce n’est pas parce que la mobilisation a faibli, mais c’est parce que nous continuons de respecter cette autorité religieuse qui a pris la peine de mener cette médiation, mais qui a certainement attendu des lamentations avant d’entamer cette médiation », a dit l’ancienne ministre sous Abdoulaye Wade.