Evénements de mars 2021 : le M2D dénonce le manque de volonté de l’Etat pour situer les responsabilités

En cette journée de souvenir et de commémoration des événements de mars 2021, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a tenu une séance de prières pour le repos de l’âme des 13 jeunes disparus. Le M2D a adressé un message aux familles des victimes, au gouvernement du Sénégal et à la communauté internationale.



« Nous nous réunissions ici, pour rappeler des martyrs qui ont donné leur vie pour défendre la démocratie sénégalaise pour prier pour repos de leur âme et avoir une pensée pieuse pour leur famille. Nous exprimons aussi notre soutien et solidarité envers les blessés qui porte encore les séquelles psychologiques et physiques de ces violences », a déclaré Yacine Fall, porte-parole du jour.



Les membres du M2D dénoncent un manque de volonté de l’Etat à situer les responsabilités dans cette affaire. « Elle nous donne le prétexte pour faire le point des engagements du gouvernement. Le fait le plus notoire est l'absence d'enquête pour identifier ceux qui ont directement ou indirectement ôté la vie de 13 personnes, blessés des centaines de détruire et voler les biens matériels des citoyens et d'entreprises. Les événements ont été filmés, il est donc facile de trouver les vidéos, les photos, des messages et témoignages pouvant constituer des dossiers judiciaires ».



« Il s’agit aussi de remonter jusqu’au donneur d’ordre afin de situer toutes les responsabilités. Toutes ces preuves constituent de la matière pour mener des enquêtes et de donner des signes d’un Etat de droit qui garde sa sérénité en toutes circonstances », a-t-elle ajouté.



Car, en a croire Yacine Fall, l’impunité est devenue la règle en lieu et place de la protection de la population. « On s’étonne que le procureur si prompt à s’autosaisir dans des cas les plus discutables n’ait pas jugé nécessaire de le faire alors qu’il dispose d’autant de preuves », a-t-elle dit, soutenant que « l’Etat n’a pas non plus apporté assistance aux familles des victimes, ce qui dénote d’un cynisme incompréhensible de la part de ceux qui parlent de paix et de concorde sociale ».



« Le Sénégal tout entier continue d’exiger une justice impartiale assise sur une démocratie apaisée matérialisée par une constitution stable garantissant le respect du calendrier électoral, l’indépendance des institutions et le respect des opposants et de la société civile », a indiqué Yacine Fall.