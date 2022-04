Evènements lors du match contre le Sénégal: l'Egypte organise une conférence mondiale sur la sécurité

بسبب أحداث السنغال ..مصر تستضيف مؤتمرا عالميا للأمن

والسلامة أكتوبر المقبل



باعتبار مصر عاصمة افريقيا في كرة القدم.. عُقد اليوم الأربعاء إجتماعا موسعا بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ، والسيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري

Les dirigeants du football égyptiens ne digèrent toujours pas l'élimination des "Pharaons" après le match de barrages de la Coupe du monde Qatar 2022, l'opposant au Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.En effet, après s'être plaint des coups de lasers auprès de la FIFA, l'Egypte compte accueillir une conférence mondiale sur la sécurité et la sûreté en octobre prochain."En raison des événements au Sénégal, l'Égypte accueillera une conférence mondiale sur la sécurité et la sûreté en octobre prochain. L'Egypte étant la capitale de l'Afrique en matière de football, une réunion élargie s'est tenue aujourd'hui, mercredi, au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence du Dr Ashraf Sobhy, ministre des Sports, et de M. Gamal Allam, président de l'Association égyptienne de football", a posté la fédération égyptienne dans un tweet.