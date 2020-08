Eventuel 3e mandat : « Macky Sall a intérêt à être clair, je serai le premier à me dresser contre lui » (Me Diouf)

Me Elhadji Diouf, par ailleurs membre de Benno Bokk Yakaar (BBY, coalition au pouvoir), a invité le président Macky Sall à être clair avec le peuple sénégalais sur son éventuel 3e mandat, ajoutant qu’il sera le premier à se dresser contre lui, s’il venait à se présenter.



« Je crois qu’il n’a pas intérêt à être surveiller. Il a intérêt à être clair. Puis que lui-même l’a dit et nous avons des enregistrements. Il a proposé une Constitution qu’il a lui-même écrite (…). Est-ce que ce Macky Sall ose revenir devant les Sénégalais pour dire maintenant, je vais demander au Conseil constitutionnel de se prononcer », s’est interrogé Me Diouf.



« S’il se présente, je serai le premier à me dresser contre lui pour le combattre et les Sénégalais vont lez combattre et il va finir très mal. Et j’aurais bien aimé que Macky Sall sorte par la grande porte », a prévenu l’ancien député, appelant les gens à être sérieux.