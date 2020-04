Éventuel confinement, gestion des cas communautaires, courbes des patients guéris: voici toutes les vérités du Pr Moussa Seydi

Vingt-six (26) cas de transmission communautaire ont été détectés depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus le 2 mars au Sénégal. Les 16 ont été enregistrés à Dakar. Pour le Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infructueuses et tropicales de Fann, des mesures fortes doivent être prises, mais elles doivent être discutées au niveau du Conseil national de gestion des épidémies en présence, non seulement des praticiens de la santé, mais aussi des ministères et des entités de l'État concernés.



Joint au téléphone par nos confrères de Libération, le Pr Moussa Seydi a donné son avis sur un éventuel confinement. « Un confinement nécessite des mesures d'accompagnement. Théoriquement, le confinement partiel pourrait être efficace. Je dis bien théoriquement parce que le patient atteint de Covid-19 a déjà été dans d'autres quartiers où il a peut-être infecté d'autres personnes. Donc c’est quelque chose qui pourrait être tenté, c’est vrai ».



Selon lui, la solution la plus simple, ce serait juste de demander aux gens de porter un masque. « S'il y a un port généralisé du masque, on peut éviter le confinement. C'est la voie la plus simple à l'heure actuelle ».



Commentant la courbe des guérisons qui a dépassé depuis quelques jours celle des patients sous traitement, le chef du service des maladies infructueuses et tropicales de Fann soutient : « c’est une tendance normale. Au bout d’un certains temps, soit les malades guérissent soit ils décèdent. C’est donc tout à fait normal que le nombre de guéris augmente et que la courbe commence à s’inverser ».



Pour lui, ceci montre que la lutte de manière globale est efficace. « C'est-à-dire, on arrive à réduire le nombre de nouveaux cas et à augmenter celui des cas guéris. C’est une conjonction entre bonne prévention et bonne prise en charge. Mais c’est trop tôt pour faire le bilan de l’épidémie. Il faudra attendre qu’elle soit finie. Néanmoins quand on prend en compte cette étape intermédiaire nous pouvons dire que les résultats sont satisfaisants. Prions seulement pour que cela continue ainsi ».