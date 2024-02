Eventuel report de la présidentielle : la réaction du camp de Pape Djibril Fall

Dans un communiqué, la coalition Papa Djibril Fall Président a exprimé son opposition ferme à toute idée de report de l’élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024. D’après la commission communication de la coalition Papa Djibril Fall Président, toute tentative de report constituerait non seulement une manœuvre politique dénuée de fondement constitutionnel mais également une menace réelle à l’intégrité de la République et à ses principes démocratiques. Voici l'intégralité du communiqué.



NON au report, NON à un attentat contre la République.

Nous condamnons fermement toute idée de report de la prochaine élection présidentielle du 25 février prochain.



Les manœuvres politiciennes défendant un hypothétique report, au discrédit de la Constitution, creuseront la tombe de la République et de la démocratie. C’est à la fois inopportun, impopulaire et anticonstitutionnel. Ce serait un grave, très grave précédent et le Président Macky Sall sera tenu responsable de tout attentat constitutionnel.



Nous nous opposerons de toutes nos forces contre une telle infamie et appelle au peuple sénégalais pour refuser de cautionner une pareille pagaille.



STOP, HALTE à la chienlit.



Allons aux urnes, seul mandat légitime du peuple.





Commission communication de la coalition Papa Djibril Fall Président