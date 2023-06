Éventuelle médiation entre Macky et Sonko: Robert Bourgi désigne le Roi du Maroc

Robert Bourgi, avocat et conseiller politique franco-sénégalais croit à une solution durable à la situation politique sénégalaise, marquée dernièrement par des tensions. Il estime que le Roi du Maroc peut jouer un rôle à cette crise du fait qu'il soit ami avec le président Macky Sall.



« S'il y a une médiation qui doit se faire, je pense à un homme que je ne connais pas personnellement. Mais dont je connais l'aura de par le pouvoir Mahométan qu'il a. C'est le Roi du Maroc. S'il doit y avoir une médiation, c'est celle de sa majesté le roi Mohamed VI parce que c'est un ami du président Macky Sall, et le président le respecte beaucoup et c'est réciproque », a dit Me Bourgi.



Selon lui, une autre médiation internationale que celle du souverain chérifien ne tiendrai pas. Robert Bourgi était l'invité du grand jury de la RFM ce dimanche.