Éventuelles poursuites judiciaires contre d'anciens ministres devenus députés : Me Abdoulaye Tall appelle à la levée de leur immunité parlementaire

Le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Me Abdoulaye Tall, a exprimé son avis sur les poursuites judiciaires qui pourraient toucher les anciens ministres devenus députés. Lors d'un entretien sur les ondes de la Radio Sénégal Internationale (RSI), dans le journal de 13 h, le député a invité ces anciens membres du gouvernement à solliciter eux-mêmes la levée de leur immunité parlementaire, afin de permettre à la justice de faire toute la lumière sur les affaires en cours.



Me Abdoulaye Tall a souligné l'importance de garantir la transparence dans les affaires publiques et la gestion des finances publiques. Pour lui, l'Assemblée nationale, en tant que pouvoir législatif, a un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre effective du code de transparence. L'avocat a insisté sur le fait que les anciens ministres devenus députés devraient, dans un souci d’intérêt public et de manifestation de la vérité, être les premiers à demander la levée de leur immunité parlementaire. Selon lui, une telle démarche permettrait de faciliter les poursuites judiciaires, notamment devant la Haute Cour de Justice ou le Pool judiciaire financier, et de montrer leur volonté de clarifier les situations complexes qui les entourent.



Me Tall a assuré que, du côté de l'Assemblée nationale, toute demande visant à lever l’immunité parlementaire d’un député ancien ministre serait examinée dans le respect de la procédure et soutenue dans la mesure où elle viserait à faire éclater la vérité. Pour lui, la levée de l’immunité parlementaire de ces députés, dans un contexte où des soupçons de détournement et de manipulation financière pèsent sur certains, est une demande légitime du peuple sénégalais. "L'Assemblée nationale n’hésiterait pas à enclencher les procédures nécessaires pour permettre à la justice d’accomplir son travail sans entrave", a-t-il souligné.



Lors de cet entretien, Me Abdoulaye Tall a également exprimé son désarroi face aux conclusions du rapport de la Cour des Comptes. Il les qualifie de "désolation et de honte sans précédent". Il a dénoncé le fait qu'un gouvernement sortant puisse prendre la responsabilité de manipuler des chiffres dans le but de dissimuler des vérités et des malversations financières. La robe noire a également mis en relief les tentatives apparentes de certains responsables politiques de cacher des détournements de fonds publics et d’étouffer des scandales qui affectent la crédibilité des institutions.



Pour Me Tall, cette situation soulève une question fondamentale : "Est-ce que les Sénégalais méritent cela ?" I