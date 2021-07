Evolution du coronavirus: le Sénégal 4e pays le plus touché en Afrique de l'Ouest

La troisième vague et la circulation du variant Delta, réputé être plus contagieuse met le Sénégal dans une position inquiétante. Pour preuve, le tableau d'évolution de la pandémie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en date du 13 juillet 2021 place le Sénégal parmi les pays plus touchés de la Covdi_19. 4e au classement, avec 46.853 cas déclarés positifs dont 1201 morts soit un taux de mortalité de 2.56 %.



A la tête du tableau figure le Nigéria avec 168. 867 cas déclarés positifs dont 2.125 décès soit un taux de létalité de1.26 %. Le Ghana occupe la deuxième place avec 97. 728 cas déclarés positifs dont 802 morts soit un taux de létalité de 0,82 %.



La Cote d'Ivoire vient en 3e avec 48. 903 cas déclarés positifs dont 319 décès soit un taux de mortalité de 0,65 %.