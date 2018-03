Ex-espion empoisonné: May pointe la responsabilité «très probable» de la Russie

Theresa May n’y est pas allée par quatre chemins, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient depuis 8 jours : c’est-à-dire qu’il est « hautement probable » que Moscou soit impliquée dans cette attaque perpétrée à Salisbury.



La Première ministre a expliqué devant les députés britanniques que l’ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille Youlia avaient été empoisonnés par un « agent innervant de grade militaire » appelé Novichok, une substance neuro-toxique que la Russie a fabriquée dans le passé et aurait encore la capacité de fabriquer.



Ce qui signifie que soit l’Etat russe est directement responsable de leur empoisonnement, soit qu’il a permis à d’autres de se procurer l’agent neurotoxique utilisé à Salisbury, rapporte notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.



Quoi qu’il en soit, a poursuivi Theresa May, le Royaume-Uni ne tolèrera pas que des actes qu’elle a qualifiés d’« odieux et irresponsables » soient commis sur son sol. En conséquence, le gouvernement a demandé à l’ambassadeur russe à Londres de fournir d’ici mardi un rapport complet sur le programme Novichok.



Et si la réponse apportée par Moscou n’est pas jugée « crédible », de nouvelles sanctions contre la Russie seront annoncées, mais pas avant mercredi, le temps que Londres obtienne le soutien de ses alliés notamment au sein de l’Otan afin que ses mesures de rétorsion aient le plus de poids possible.



Un «numéro de cirque» pour Moscou



Elle a rappelé que l'empoisonnement s'inscrivait « dans un contexte bien établi d'agression menée par l'Etat Russe », mentionnant le conflit au Donbass, l'« annexion illégale de la Crimée », les violations « répétées » de l'espace aérien de plusieurs pays européens, des campagnes de cyberespionnage, ainsi que l'« attaque barbare » contre Alexandre Litvinenko, ancien agent secret russe empoisonné au Polonium-210 et mort à Londres en 2006.



La Russie a aussitôt rejeté lundi les accusations de la Première ministre britannique. « C'est un numéro de cirque devant le Parlement britannique », a affirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, citée par des agences de presse russes. L'allocution Theresa May devant les députés britanniques constitue une nouvelle « campagne politique fondée sur la provocation », a-t-elle ajouté.



Le 4 mars, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, ont été découverts empoisonnés sur un banc de la petite ville de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Ils sont dans un état « critique mais stable, en soins intensifs », tandis qu'un policier, également victime de l'agent innervant, est « conscient » et se trouve « dans un état grave mais stable ».