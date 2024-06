Examen du BFEM et concours d'entrée en sixième : les candidats sans extraits de naissance participeront à toutes les épreuves (directeur des examens et concours)

Ils sont 301820 candidats dont 170266 pour les épreuves des examens du brevet de fin d'étude moyen (BFEM) et du concours d'entrée en sixième. Ces épreuves auront lieu les mardi 25 et mercredi 26 juin prochains. La particularité de cette année est que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance vont participer à ces examens et concours. L'assurance est du directeur des examens et concours, Pape Baba Diassé. Qui faisait face à la presse ce matin. De plus, ajoute monsieur Diassé, "toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des examens".



Et monsieur Diassé d'ajouter, "la digitalisation intégrale de tout le processus d’organisation des examens du CFEE et de l’entrée en 6e, prévus les 25 et 26 juin prochains, constitue ‘’l’innovation majeure". "La dématérialisation de tout le processus de l’organisation des examens est l’innovation majeure à laquelle nous avons procédé, en rapport avec notre ministère de tutelle et avec l’équipe technique de la direction des Examens et Concours", a-t-il encore fait savoir.



Cette digitalisation, de l'avis du directeur des examens et concours offre des avantages multiples. En ce sens que cette année, il sera procédé la publication simultanée des résultats du CFEE et de l'entrée en 6ème. Qui, auparavant, se faisait avec un long décalage.