Examen du CFEE et concours de l’entrée en 6e: bon démarrage des épreuves dans les différents centres

Un peu plus de 297.000 candidats à l’échelle nationale vont composer pour les épreuves de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du Concours d’entrée en sixième. Le ministre de l’Éducation nationale juge un bon déroulement des épreuves.



Les épreuves de l’examen du Certificat de fin d’études (CFEE) et du Concours d’entrée en sixième ont démarré ce mercredi 21 juin sur l’ensemble du territoire national. Le ministre de l’Éducation nationale, Cheikh Omar Anne, a effectué des visites dans quelques centres de Dakar pour s’imprégner de la situation.



Le ministre indique que « toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de l’examen. Les surveillants sont présents, nous n’avons pas d’autres absents ».



Cheikh Omar Anne informe que plus de 297.000 candidats sont enregistrés au niveau national, dont 21.000 dans la région de Dakar.



À Mbacké, 8 689 candidats logés dans 39 centres d'examens se sont penchés sur les épreuves.



« Nous avons 8689 candidats qui doivent composer, les 5654 sont des filles qui représentent à peu près 65 %. Le département de Mbacké, c’est un bastion de l’option arabe. Il y a 2071 candidats qui font arabe et représentent le quart de l’effectif », a fait savoir Ndiaga Ba de l’IEF de Mbacké sur la RFM.



L'examen du CFEE a bien démarré dans l'ensemble des centres d'examen de L'IEF de Saint-Louis Commune. C'est le constat fait par les autorités administratives et académiques à la fin de la traditionnelle tournée dans un échantillon de centres.



« Cette session 2023 du CFEE, la circonscription de Saint-Louis Commune a présenté au total 5048 candidats dont 2183 filles et 2865 garçons répartis dans 30 centres d'examen dont un (Boly DIAW), reçoit 3 candidats déficients visuels. 703 instituteurs dont 405 femmes et 298 hommes ont été mobilisés pour la surveillance », a dit Amadou Alhousseynou Sarr, l'IEF de Saint-Louis Commune.



M. Sarr a fait savoir qu'en attendant la stabilisation des statistiques, il a été constaté un très bon taux de présence des surveillants qui sont tous présents et des élèves parmi lesquels trois, seulement, ne se sont pas présentés dans les trois centres visités.



Pas de problème à Kaffrine, les épreuves se déroulent normalement. L’Académie compte 2628 candidats répartis dans 17 centres.



Quelques candidats interpellés jugent abordables les premières épreuves.