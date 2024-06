Examen du CFEE et d'entrée en 6e : le ministre de l'Éducation satisfait de la dématérialisation du processus

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s'est rendu dans les centres d’examen de Liberté 1 et du Collège Sacré-Cœur ce mardi, à l'occasion des épreuves du Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) et d'entrée en 6e. Il a exprimé sa satisfaction quant aux innovations introduites cette année dans le processus d'examen.





M. Guirassy a exprimé sa confiance concernant des résultats positifs cette année, en partie grâce aux innovations telles que l’utilisation de nouveaux matériels et un système de sécurisation et d’archivage des copies qui réduit les délais de correction et de proclamation des résultats.



« Globalement, les examens se déroulent dans d’excellentes conditions. Nous avons noté les innovations apportées cette année avec la dématérialisation du processus. Tout cela garantit, sécurise et ça permet aussi un archivage des copies ce qui est extrêmement important. Et surtout réduit le temps des corrections et le temps de proclamation des résultats », a déclaré Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale.



Il ajoute : « Nous avions traditionnellement quelques difficultés et un décalage assez important entre la proclamation des résultats du CFEE et de l'entrée en 6e. Mais justement cette dématérialisation, on aura simultanément les résultats aussi bien de l’entrée en sixième que du CFEE ».



En ce qui concerne la participation des jeunes filles, le ministre s’est réjoui de constater une proportion de 56 % parmi les candidats, soulignant que la scolarisation des filles est une priorité pour le gouvernement sénégalais.

De plus, il a noté une progression dans l’éducation franco-arabe, avec plus de 15 000 candidats cette année.



À noter que 301 820 candidats sont inscrits aux examens du CFEE et de l’entrée en 6e prévus les 25 et 26 juin sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.