Examen du projet de loi d'amnistie : l’ex-Pastef dément tout boycott de ses députés

La cellule de communication de l’ex parti Pastef dément les rumeurs qui circulent concernant le boycott de ses députés lors de l'examen du projet de loi d'amnistie en commission des lois. Selon elle, les rumeurs sont totalement fausses.



La même source indique les députés présents lors de cette commission étaient : Birame Souleye Diop, Serigne Cheikh Thioro Mbacke, Ismaila Diallo, Rama Anta Bodian, Rokhy Ndiaye, Fatma Mbodji, Cheikh Aliou Bêye, Samba Dang, Oulimata Sidibe, Ayib Daffe et Chérif Ahmed Dicko.



D’ailleurs, elle rappelle que tous « les députés Pastef membres de la Commission des lois étaient présents (Birame Souleye Diop, Ismaila Diallo, Rokhy Ndiaye, Ayib Daffe) ».

Pour l’ex parti Pastef, la présence des députés non membres de la Commission n'est pas obligatoire.



Pour rappel, la Commission des lois s’est réunie ce mardi 5 mars pour examiner le projet de loi portant sur l’amnistie des faits survenus entre 2021 et 2024, en lien avec des manifestations ou des objectifs politiques.



A noter que la session plénière de l’Assemblée nationale est prévue le mercredi 6 mars 2024 à 10 heures.