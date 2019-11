Examens du Bfem et du Baccalauréat : le CUSEMS exige "le paiement de toutes les indemnités" avant le 30

Le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire (CUSEMS) exige du gouvernement "le paiement de toutes les indemnités [des examens] du BFEM et du baccalauréat avant la date butoir du 30 novembre 2019" et rappelle avoir déposé un préavis de grève arrivé à expiration le 6 novembre dernier.



Le CUSEMS réclame au gouvernement "un système de rémunération juste et équitable, le paiement de toutes les indemnités [des examens] du BFEM et du baccalauréat avant la date butoir du 30 novembre 2019", selon un communiqué de son directoire national.



Il affirme qu’une "lettre d’alerte" a été adressée par la direction du syndicat au président de la République, le 22 octobre dernier, l’informant d’un préavis de grève devant expirer le 6 novembre dernier.



Les militants du CUSEMS exigent aussi des autorités gouvernementales "le reversement de la deuxième et de la troisième tranches des prêts DMC (prêts sans intérêt obtenus auprès de la Direction de la monnaie et du crédit), l’application des points d’accord relatifs à la mise en position de stage et aux passerelles professionnelles".



Le syndicat d’enseignants veut aussi que le gouvernement s’attèle au "reversement des maîtres d’éducation physique et sportive dans le corps des professeurs de collège d’enseignement moyen" et au "recrutement des sortants des écoles de formation".



Ses militants dénoncent "vigoureusement la persistance des lenteurs administratives, la surimposition des rappels" qui leur sont payés.