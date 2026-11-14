Exécution budgétaire en septembre: 4 370,7 milliards FCFA de dépenses exécutées, dont 1 068 milliards pour l'investissement

Au Sénégal, le ministère des Finances, du Plan et de la Coopération a rendu public ce samedi 14 novembre 2026 son rapport trimestriel d’exécution budgétaire (RTEB). À fin septembre 2026, les dépenses du budget général atteignent 4 370,7 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 60,8 % des crédits ouverts. Elles se répartissent entre 75,6 % de dépenses ordinaires et 24,4 % de dépenses en capital.



Par nature, les dépenses de personnel s'élèvent à 1 142,5 milliards FCFA, pour un taux d'exécution de 74,5 %. Les transferts courants atteignent 1 049,9 milliards FCFA, soit 81,9 %. Les charges financières de la dette s'établissent à 874 milliards FCFA, soit 73,4 %. Les biens et services atteignent 236,3 milliards FCFA, soit 62,9 %. Les dépenses en capital s'élèvent à 1 068 milliards FCFA, soit 38,1 % des crédits ouverts.



22 milliards FCFA pour les bourses de sécurité sociale



Les ressources ont été orientées vers les secteurs prioritaires. L'agriculture et la souveraineté alimentaire ont reçu 116,3 milliards FCFA, dont 111 milliards pour les semences et engrais et 5,3 milliards pour la mécanisation agricole. L'éducation et l'enseignement supérieur ont reçu 78,2 milliards FCFA pour les bourses et allocations des étudiants. La santé et la couverture sanitaire ont reçu 24,2 milliards FCFA, dont 18,4 milliards au profit des hôpitaux. La protection sociale a reçu 22 milliards FCFA au titre du Programme national de bourses de sécurité familiale. Le soutien au secteur de l'énergie s'établit à 250 milliards FCFA de subventions.



Les dépenses d'investissement, de 1 068 milliards FCFA, se répartissent entre 641,3 milliards FCFA sur ressources internes, soit 44,2 % des crédits ouverts, et 426,7 milliards FCFA sur ressources extérieures, soit 31,5 %. Parmi les programmes financés figurent 76 milliards FCFA pour les infrastructures routières et ferroviaires, 37,3 milliards FCFA pour le développement du transport aérien, 24 milliards FCFA pour la modernisation de l'administration des douanes et 49,1 milliards FCFA pour les transferts en capital pour la protection de l'environnement.



La publication de ce document intervient dans un contexte où la majorité parlementaire(Pastef) a rejeté le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour 2026 a rejeté en séance plénière le 3 novembre 2026, invoquant un «non-respect du principe de sincérité budgétaire». Le projet de Loi de finances initiale (LFI) a lui aussi été rejeté en Commission des finances pour les mêmes motifs et devrait, sauf surprise, être rejeté.



«Ces documents d’exécution budgétaire, l’Assemblée nationale les a réclamés à plusieurs reprises depuis l’examen de la LFR 2026. Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ne les a transmis qu’hier (vendredi), la veille de la fin de l’examen des budgets en commission. Pourtant, ce sont des documents obligatoires qui devaient accompagner le dépôt de la loi de finances pour en apprécier la sincérité. Maintenant, tout le peuple peut être témoin», a commenté Amadou Ba, député du parti Pastef.