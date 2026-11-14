Thiès : les autorités incinèrent plus de 48 tonnes de produits impropres à la consommation

A environ 70 km l’est de Dakar, le service régional du commerce de Thiès a incinéré, vendredi 13 octobre 2026, plus de 48 tonnes de produits impropres à la consommation, selon les informations du correspondant local de l’Agence de presse sénégalaise.



«Nous avons procédé aujourd’hui à l’incinération de produits saisis qui sont soit périmés, soit détériorés du fait d’une mauvaise conservation», a souligné Khadim Ndiaye, l’un des responsables du service du Commerce. Selon lui, il s’agit de 48,306 tonnes d’articles, dont ⁠42 tonnes de produits alimentaires (boissons, biscuits, pâtes alimentaires, laits, moutardes, petits pois, entre autres), qui ont tous été saisis dans le département de Thiès.



Dans la liste de produits incinérés, figurent «5,306 tonnes d’insecticides contrefaits, en plus d’une tonne de divers produits cosmétiques, dont des laits de corps et des déodorants». S’y ajoutent des produits de quincaillerie, parmi lesquels de la peinture, des colorants, des lampes à incandescence. Il y a aussi des produits pharmaceutiques.



Toujours selon l’APS, l’adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a estimé au cours de l’incinération qu’il «faut renforcer la sensibilisation, afin de mieux protéger» la population.