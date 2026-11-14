Premier League : Nicolas Jackson élu joueur du mois d'octobre 2026, quatrième Sénégalais distingué

L'attaquant sénégalais d'Aston Villa, Nicolas Jackson, a été élu joueur du mois d'octobre en Premier League (Angleterre). L'avant-centre a terminé en tête d'un vote combinant les choix d'un panel d'experts, ceux des capitaines des clubs du championnat et celui du public en ligne, qui pèse pour 10 % du résultat final. Il devance notamment Evanilson, Ezri Konsa, Declan Rice, Jack Rudoni, Jan Paul van Hecke, Bart Verbruggen et Luka Vuskovic. Il succède à Pascal Groß, lauréat du mois de septembre, et devient le premier joueur d'Aston Villa à recevoir cette récompense depuis Christian Benteke en avril 2015.



Jackson est le quatrième international sénégalais à inscrire son nom au palmarès de cette distinction. Le premier a été Demba Ba, récompensé en avril 2012 après une série remarquable avec Newcastle United, avec cinq buts inscrits en cinq rencontres. Il a été suivi par Diafra Sakho, élu en octobre 2014 sous les couleurs de West Ham, après trois buts en trois matchs face à Queens Park Rangers, Burnley et Manchester City.



Le Sénégalais le plus titré dans cette catégorie reste Sadio Mané, avec trois distinctions remportées sous le maillot de Liverpool : en août 2017, en mars 2018 et en novembre 2018. Nicolas Jackson est le premier Sénégalais à recevoir ce trophée depuis Mané, soit près de huit ans après sa dernière récompense.



Cette distinction d'octobre vient couronner son début de saison. Durant ce mois, l'attaquant de 25 ans a inscrit quatre buts en quatre rencontres. Recruté cet été par Aston Villa en provenance de Chelsea, il totalise déjà dix buts toutes compétitions confondues, dont six réalisations et une passe décisive en neuf matchs de championnat.