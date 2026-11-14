Sénégal : Emmanuelle Blatmann, la nouvelle ambassadrice de la France, a pris ses fonctions vendredi

Emmanuelle Blatmann, la nouvelle ambassadrice de la France au Sénégal, a pris ses fonctions, vendredi 13 novembre 2026, selon l’APS, qui cite une source diplomatique. Elle a déjà exercé les fonctions d’ambassadrice de France au Soudan et au Nigeria.



La diplomate, nommée par un décret du président français, Emmanuel Macron, le 8 octobre 2026, a consacré plusieurs années de sa carrière aux relations franco-africaines. De janvier 2024 à sa nomination au poste d’ambassadrice de la France au Sénégal, Mme Blatmann était à la tête de la direction chargée de l’Afrique et de l’océan Indien au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, toujours selon l’Agence sénégalaise de presse.



Emmanuelle Blatmann, âgée de 56 ans, succède à Christine Fages, qui aura passé trois ans au Sénégal, après avoir été la première femme à avoir dirigé la représentation diplomatique française à Dakar.