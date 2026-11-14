Kanel : six élèves percutées par un véhicule à Wendou-Bosséabé, quatre grièvement blessées

Six jeunes filles, toutes élèves au collège de Wendou-Bosséabé, dans la commune d’Orkadiéré, ont été percutées par un véhicule particulier vendredi 13 novembre, aux environs de midi, sur la route nationale n°2, dans le département de Kanel. Quatre d’entre elles ont été grièvement blessées et évacuées d’urgence au centre hospitalier régional de Ourossogui.
Selon les premiers éléments rapportés par iRadio, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule après s’être déporté sur la voie opposée. Sous le coup de la colère, des jeunes de la localité auraient incendié la voiture impliquée dans l’accident.
Alertés, les gendarmes se sont déployés sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder aux constats d’usage. Ce nouvel accident a relancé les inquiétudes sur l’insécurité routière sur l’axe Ourossogui-Bakel.
Selon les premiers éléments rapportés par iRadio, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule après s’être déporté sur la voie opposée. Sous le coup de la colère, des jeunes de la localité auraient incendié la voiture impliquée dans l’accident.
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