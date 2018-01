Exécutions de 13 Sénégalais à Ziguinchor : Le Grand Parti appelle le chef de l'Etat à engager des concertations avec..."

Après l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) d'Abdoul Mbaye et le Rewmi d'Idrissa Seck, c'est autour du Grand Parti d'exprimer toute son indignation suite à l'exécution de 13 jeunes sénégalais samedi dans la forêt de Ziguinchor.



Malick Gackou et ses camarades ont d'abord "exiger du gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures idoines afin de rechercher et de mettre hors d’état de nuire les auteurs de tels actes pour que force reste à la loi".

Ensuite, ils ont appelé "à la responsabilité du Président Macky SALL et de son gouvernement pour engager sine die, avec sérénité et esprit républicain, les concertations appropriées avec toutes les forces vives de la Nation pour le retour de la sécurité et de la paix définitive en Casamance"