Existence ou non du coronavirus à Touba, distribution de « Ndogu » contexte Covid-19: le Secrétaire général du Khalife général des « Baye Fall » parle (ENTRETIEN)

Le COVID-19, comme toute maladie virale, est très pernicieux de par sa rapidité de transmission et son aspect latent puisqu’il a une période d’incubation assez longue de 14 jours. La personne infectée peut la transporter sur plusieurs jours dans plusieurs endroits d’où l’apparition des cas dits communautaires.Je crois que si une partie de la population, pas seulement de Touba, mais de tout le pays, reste incrédule, c’est à cause d’une mauvaise information ! Le citoyen lambda est habitué à voir son malade, à pouvoir même lui rendre visite s’il est hospitalisé ce qui n’est pas le cas, s’agissant du Covid-19 du fait que le malade est très contagieux et doit être aussitôt isolé dès qu’il est dépisté.L’autre aspect, c’est la période d’incubation de 14 jours durant lesquels la maladie peut ne pas évoluer. Il faudra donc que les médias insistent sur cet aspect dans les messages qu’ils diffusent. Je dirai donc que la maladie est bien là et qu’il faut se protéger en suivant les recommandations du ministère de la Santé et "rester chez-soi".Les Ndogu datent de l’époque où Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba était en résidence surveillée à Diourbel (de 1912 à sa disparition en 1927). Un jour, il fit appeler à Cheikh Ibrahima Fall, qui était encore domicilié à Thiès et lui tînt ces propos :– "J’attends un hôte qui séjournera 30 jours avec moi et je voudrais que tu lui apportes à manger tous les soirs !"Au sortir (de leur entretien), Cheikh Ibrahima Fall demanda à son disciple Serigne Yaram Mbaye de lui répéter les propos du Cheikh. Une fois que les propos lui furent répétés, il demanda à Serigne Yaram- "Dans quel mois sommes-nous Yaram ?- Nous sommes au mois de Chabane( Baraxlu en wolof )- Mon Maître parle du Ramadan ! Il veut que je lui prépare des Ndogu"Ceci s’est passé entre 1912 et 1915 et se poursuit jusqu’à présent en 2020.Cheikh Ibra Fall était un soufi, soucieux de son ascension spirituelle, il ira, comme Allah le lui dévoila dans une retraite spirituelle ( khalwatu), à la recherche du Maître révélé ( Ahmadou Bamba) pour parfaire son ascension. La rencontre eut lieu à Mbacké Kadior un 20 du mois de Ramadan et de cette rencontre naquit le Mouridisme.Les Ndogu pour les descendants de Cheikh Ibrahima Fall c’est un Ndigueul (recommandation) perpétuel à exécuter ad vitam aeternam (pour la vie éternelle )L’atmosphère des préparatifs des Ndogu chez le Khalife général des Baye Fall (comme dans chacune des dix familles formant Kër Cheikh Ibra) est indescriptible tant dans la ferveur que dans la mobilisation des disciples. Cependant, dans le contexte actuel du COVID-19 un réaménagement a été fait. Le khalife a procédé à un éclatement des principaux acteurs chargés de la préparation, chacun d’eux fera la préparation à domicile avec un nombre restreint et portera les plats au domicile du Khalife d’où ils sont convoyés sur Touba et Diourbel. Tout est fait dans la sobriété et l’humilité.