Experts de l'ONU tués en RDC: à la barre, Mukanda livre de nouveaux éléments

Au cours de l’audience de ce jeudi, qui a duré six heures, Jean-Bosco Mukanda, a été moins bavard que d’habitude. Il n’a fait que répondre aux questions qui lui étaient adressées.



La trentaine révolue, celui qui se présente comme un pion utilisé par l’Agence nationale des renseignements pour infiltrer la milice Kamuina Nsapu, a affirmé qu’il avait échangé des informations sur cet assassinat avec plusieurs hauts gradés. Il a cité les colonels Jean De Dieu Mambweni et Isaac Safari ainsi que le capitaine Mbuara. Il n’a cependant pas précisé le degré ni la nature des informations échangées sur cette affaire.



D’abord, le colonel Jean De Dieu Mambweni. Ce dernier a déjà été cité au cours du procès dans l’organisation du voyage qui a coûté la vie aux experts. C’est lui qui aurait contacté les motards qui avaient transporté Michael Sharp et Zaida Catalan.



Ensuite, le colonel Isaac Safari Iraguha qui était à l'époque le commandant de la brigade basée à Kananga.



Enfin le capitaine Mbuara qui dirigeait l'unité en poste à Bunkonde, le 12 mars 2017, jour de la mort de Michael Sharp et de Zaida Catalan et de leurs accompagnateurs congolais.



Convoqué par le parquet militaire à l’audience de lundi dernier, le capitaine Mbuara ne s’est présenté devant les juges ce jeudi. Le greffe n’a pas pu lui signifier son mandat de comparution ne sachant pas où il se trouve actuellement.



Jean-Bosco Mukanda a également reconnu avoir aussi échangé autour de cet assassinat avec des personnalités civiles. Il a communiqué leurs noms par écrit à la Cour, mais ils n’ont pas été révélés à l’audience.



La prochaine audience dans cette affaire est fixée à jeudi 20 septembre.