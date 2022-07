Explication détaillée sur la Structuration du PSE/VERT (Par El Hadji Dia)

La mise en œuvre du Programme PSE/Vert inscrit dans le document référentiel du gouvernement le PSE , obéit aux accords de Paris sur le climat et l'environnement. Dans sa communication lors du conseil des ministres présidé par le Chef de l'Etat Macky SALL , le Ministre en charge du suivi du PSE Mr Abdou Karim Fofana est, largement, revenu sur la tenue de l'atelier intensif de structuration du programme PSE/Vert.



Avec l'appui du Bureau Opérationnel de Suivi ( BOS) et leurs partenaires de l'Union Européenne, la Fondation MABA, le PNUD, le GGGI, l'atelier a pu déceler 29 projets et réformes dont 16 projets pour le service public pour un montant de 129 milliards de francs CFA, 09 projets du secteur privé pour 90 milliards et 01 autre concernant le partenariat public-privé pour un montant de 31milliards. En outre, il urge de rappeler que 10 réformes phares sont issues de l'atelier notamment la révision du code de l'environnement et la loi sur la biodiversité.



En effet, l'importance du projet est de fédérer toutes les initiatives tendant à permettre à l'Etat du Sénégal l'exploitation des ressources naturelles sans préjudice quant à la préservation de l'environnement. Ces actions permettront concrètement d'assurer les investissements durables dans l'eau, l'assainissement , l'agriculture, l'énergie et la foresterie mais aussi et surtout de permettre une économie sociale et circulaire autrement dit des investissements inclusifs. C'est dans cette optique que le gouvernement entend cibler l'environnement et la finance verte comme secteur prioritaire.



Par conséquent , un écosystème favorable aux financements était nécessaire. C'est ainsi que le gouvernement a facilité l'accréditation aux fonds verts pour la banque agricole et le centre de suivi écologique. Ce qui vraisemblablement permet de bénéficier des financements pour mieux capaciter les promoteurs sénégalais .