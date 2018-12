Exploitation du pétrole au large du la Mauritanie et du Sénégal: la première extraction prévue en 2022

La décision finale d’investissement (Final Investment Decision - FID) pour la première phase du développement transfrontalier innovant Grand Tortue Ahmeyim a été adoptée, ce vendredi 21 décembre 2018, annoncent BP et ses partenaires dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik.



La première phase du développement passera à une phase détaillée de conception et de construction, avec l’attribution de contrats d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation (EPCI - Engineering, Procurement, Construction and Installation). L’exécution du projet devrait démarrer au premier trimestre 2019.



Et la première extraction de gaz dans le cadre du projet devrait survenir en 2022. À la suite d’un processus concurrentiel impliquant tous les partenaires, BP Gas Marketing a été sélectionné comme acheteur unique parmi les partenaires d’investissement pour l’enlèvement de gaz lors de la première phase de Tortue.



Cette décision a été prise à la suite d’un accord entre les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, BP, Kosmos Energy et les compagnies pétrolières nationales Petrosen et SMHPM. « Obtenir l’approbation pour le développement pionnier Grand Tortue Ahmeyim aussi rapidement témoigne du partenariat dynamique œuvrant conjointement pour permettre à ce projet innovant de voir le jour et pour établir une nouvelle chaîne de valeur gaziere en eaux profondes », a déclaré Bernard Looney, Directeur général de BP Upstream.



Cela représente le début d’un projet en plusieurs phases, qui devrait fournir des revenus tirés du GNL et du gaz en Afrique et au-delà pendant des décennies.