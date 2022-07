Exploitation du pétrole et gaz : Macky Sall reçoit en audience le patron de Cosmos Energy

L’exploitation du pétrole et gaz sénégalais avance à grand pas. Le président Macky Sall a reçu en audience jeudi, le PDG de Cosmos Energy. Andy INGLIS a fait le point sur l'état d'avancement des différentes phases des projets GTA et Yakaar Teranga, destinés à la fourniture de gaz domestique.Durant cette rencontre au Palais, le patron de Cosmos Energy s’est dit « satisfait » de l’avancée des travaux.En 2023 et 2024, le Sénégal deviendra un pays exportateur de pétrole et de gaz naturel respectivement. Dans le rapport « La gestion des revenus pétroliers et gaziers du Sénégal » du Natural Resource Governance Institute (NRGI) publié en décembre dernier, les recettes issues de la commercialisation de ces combustibles représenteront en moyenne 1,5 % du PIB ou 6 % de l’ensemble des recettes publiques pendant 25 ans.Pour le pétrole, la production serait de l’ordre de 100 000 barils par jour en phase de plateau, soit environ 5 millions de tonnes par an. Pour le gaz, le projet sera réalisé en phases. A l’issue de la première phase, en 2023, la production de gaz naturel liquéfié (GNL) sera de 2,5 millions de tonnes par an. Elle pourrait atteindre 10 millions de tonnes/an à terme.