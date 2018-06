Exploration de l'AIBD : Pape Mahawa Diouf tire un bilan positif après 6 mois

Six mois après le démarrage des activités de l'Aéroport international Blaise Diagne, Limak AIBD SUMMA (LAS) qui est chargé de son exploitation a tiré, au cours d'une rencontre avec les journaliste jeudi, un bilan assez bon, tout en reconnaissant des manquements. Le Secrétaire général de LAS, Pape Mahawa Diouf révèle que l'infrastructure aéroportuaire a déjà enregistré une croissance de 6%. "Il n'y a plus de problème au niveau du fret. Vous n'entendez plus parler de difficultés aussi bien dans le traitement des bagages que dans les délais détentes. Les solutions vont venir. Une entreprise de cette taille ne peut pas être mise en service sans difficulté dans les six premiers mois", a-t-il confié. Regardez !!!