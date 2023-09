Explosion à Derklé: Barthélemy Dias accuse Total Énergies et annonce une plainte

Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, s'est rendu hier mardi, à Derklé chez la famille des victimes d'une récente explosion de bonbonne de gaz qui a tragiquement coûté la vie à sept (7) personnes. Lors de sa visite, il a lancé un appel au chef de l’État demandant le retrait de toutes les bonbonnes de gaz produit par Total Énergies.



« On demande au Président Macky SALL que toutes les bonbonnes de gaz que Total commercialise soient retirées du marché jusqu’à ce que l’enquête soit ficelée. On ne peut plus continuer à accepter que des Dakarois achètent des gaz qui deviennent des tueurs silencieux. On ne peut plus accepter de taire certaines choses pour la forme. 7 personnes ont perdu leur vie. Certes, c’est l’œuvre de Dieu, mais derrière, on doit savoir qui sont les fautifs », a-t-il déploré.



L’édile de la ville de Dakar a exprimé son inquiétude quant à « l'absence de la protection civile depuis l'incident, soulignant qu'elle fait partie du ministère de l'Intérieur ». Pour prévenir de futurs drames similaires, il a demandé le retrait du marché des bonbonnes de gaz Total Energies, qu’il a indexé comme les responsables de l'explosion.



Il a ajouté qu’ « Après cette demande adressée au Président, la mairie de Dakar prévoit de faire appel à des avocats pour défendre la famille. Nous ne verrons jamais une bonbonne exploser à Paris. Alors pourquoi l'accepterions-nous ici au Sénégal ? C'est pourquoi nous avons décidé de porter plainte pour que [Total] assume sa responsabilité. Ce drame s'est produit sans qu'ils ne disent un mot. Ils devront assumer. »



En outre, le maire de Dakar a annoncé que la municipalité offrira un soutien financier et psychologique à la famille endeuillée.