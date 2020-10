Explosion de pirogue de migrants Saint-Louis: Macky envoie son beau-frère Mansour Faye chez les familles des disparus

Le ministre du Développement Communautaire et de l’Equité sociale et territoriale Mansour Faye s'est rendu, à Pikine de Saint -Louis pour présenter les condoléances du Gouvernement suite à l'explosion d'une pirogue de migrants au large de Mbour entraînant la mort d' au moins 20 Sénégalais.

Exprimant sa tristesse sur cette tragédie de jeunesse, le maire Saint-Louis, a, dans une note transmise à PressAfrik, attiré l’attention des jeunes sur les traversées périlleuses de l’Atlantique et de la Méditerranée à bord d’embarcations de fortune.



Insistant sur le caractère suicidaire de l’émigration clandestine pour les populations, Mansour Faye a demandé "une intensification des contrôles." Mieux, il a préconisé surtout "la plus grande fermeté contre les passeurs qui tiennent une rente au détriment de la quiétude des jeunes et de leurs familles. "



Toutefois, "en lieu et place de cette dangereuse tentation de l’ailleurs", Mansour Faye a invité les jeunes "à contribuer à l’édification du Sénégal nouveau avec la politique de résilience du président de la République caractérisée par la mobilisation de toutes les énergies vers l’objectif fondamental d’une transformation économique et sociale durable", a t-il soutenu en présence des familles éplorées.