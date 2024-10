Exportation Illégale d'Or au Sénégal: 36 à 41 tonnes répertoriés en 10 ans

Au cours des dix dernières années, l'exportation illégale d'or a pris une ampleur préoccupante au Sénégal, comme le révèle une étude publiée le jeudi 3 octobre 2024 par l'ONG suisse SWISSAID. Entre 2013 et 2022, entre 36 et 41 tonnes d'or, d'une valeur estimée entre 2,38 et 2,71 milliards de dollars (respectivement entre 1 421 514 024 000 et 1 618 614 708 000 de FCFA), ont quitté le pays clandestinement. Cela représente environ 3,6 à 4,1 tonnes d'or exportées illégalement chaque année.



La majeure partie de cet or provient de l'extraction artisanale et à petite échelle (EMAPE), une activité informelle difficile à contrôler. Le rapport indique que cet or transite généralement par le Mali avant d'atteindre les Émirats arabes unis, où il est écoulé sur le marché. La proximité de la région aurifère de Kédougou avec la frontière malienne favorise ces transactions illégales, les acheteurs indépendants maliens offrant des prix plus compétitifs que les comptoirs sénégalais agréés par l'État.



L'étude de SWISSAID met en lumière un écart frappant entre la production d'or et les exportations officielles. Par exemple, en 2021, une différence de 2,95 tonnes a été constatée entre les chiffres d'exportation rapportés par le Sénégal et ceux enregistrés par les pays importateurs, suggérant une fuite importante de l'or hors des circuits légaux. De plus, seuls 10 % de l'or extrait artisanalement passerait par les voies officielles, laissant une grande partie de la production dans l'ombre des transactions illicites.



SWISSAID recommande une meilleure régulation du secteur de l'EMAPE pour « endiguer ce flux clandestin. » Parmi les mesures proposées figure la réduction des taxes à l'exportation, actuellement fixées à 4 %, afin de rendre les comptoirs officiels plus attractifs pour les petits producteurs. L'objectif est de dissuader ces derniers de se tourner vers des acheteurs illégaux, souvent étrangers, qui offrent des prix plus alléchants.



Bien que la production industrielle d'or ait fortement augmenté ces dernières années, atteignant 14,9 tonnes en 2022, l'exploitation artisanale reste sous-déclarée. Estimée entre 4 et 4,5 tonnes par an, cette activité continue de jouer un rôle crucial dans le secteur aurifère du pays. En 2022, les exportations officielles d'or du Sénégal s'élevaient à 18,31 tonnes, principalement destinées à la Suisse, à l'Australie et aux Émirats arabes unis, selon le rapport de SWISSAID.