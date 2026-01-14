Exportation d’arachides : les opérateurs sollicitent un lancement du processus avant le nouvel an chinois

Des exportateurs de graines d’arachides appellent le gouvernement sénégalais à lancer la campagne d'exportation, particulièrement vers la Chine, avant le mois de février, qui coïncide avec le nouvel an chinois, une période généralement caractérisée par un ralentissement des activités économiques.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, un des membres du Collectif des acteurs de la filière arachidière du Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Fall, a indiqué que pendant cette période, «les Chinois restent un mois quasiment sans activité en période de fête, marquée par un ralentissement des activités dans ce pays». Il intervenait lors d’une rencontre entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, mardi, en présence de plusieurs acteurs du secteur ainsi que des partenaires stratégiques.



D'après Cheikh Ahmadou Bamba Fall, à l'approche du nouvel an chinois, les exportateurs de graines d'arachide destinées à la Chine espèrent que le gouvernement donnera véritablement le feu vert pour le lancement des exportations, précisant que «cela permettra à leurs partenaires chinois d'être dans une situation favorable».



A cette occasion, les opérateurs ont annoncé qu’ils sont engagés à exporter entre 300 000 et 400 000 tonnes d'arachides, tout en respectant le prix plancher fixé à 350 FCFA par le gouvernement.