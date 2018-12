Expulsion des Sénégalais d'Espagne: le directeur des Sénégalais de l'extérieur affirme ne pas être au courant

Selon l'Ong Stopdeportation, repris par plusieurs médias locaux, des Sénégalais en situation irrégulière en Espagne seront rapatriés au pays le 20 décembre. Interpellé sur la question, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba affirme qu'il n'y a aucune saisine officielle en ce sens et le seul dossier de rapatriement sur lequel travaillent les autorités est au stade d'identification des concernés.



"Nous avons eu l'information comme ça. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas officiellement saisis d'un rapatriement pour le 20 décembre", a répondu M. Kaba qui affirme que "les autorités consulaires sont en train de travailler sur un dossier de rapatriement qui est loin d'être prêt".



L'Ong Stopdeportation avait confirmé la semaine dernière qu'un vol d'expulsion quittera le jeudi 20 décembre à Madrid et fera escale à Tenerife, précisant que le but ce n'est pas d'effrayer la population, mais de fournir des informations à tous les résidents afin qu'ils puissent agir et s'organiser collectivement.