Expulsion du correspondant de France 24 au Mali

Suite à une publication jugée inadmissible par les autorités maliennes, le ministre de la Communication et de l'économie numérique a retiré hier dimanche au journaliste français son accréditation au Mali.





Selon les autorités maliennes cette dernière sortie du journaliste serait la faute de trop d'un correspondant qui manquerait de considération et de respect pour le Mali.



Ci-dessous la publication incriminée sur Twitter et relayée par la chaîne de télévision France 24 au sujet des dernières attaques contre l'armée malienne.