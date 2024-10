Extension du réseau électrique : le Sénégal installe un câble sous marin de 225 kV long de 14 km

Le Sénégal pour intensifier son réseau électrique a entamé l'installation de sa première liaison sous-marine de haute tension. Hier, lundi le Directeur de Cabinet du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le Professeur Meissa Diakhaté, a effectué une visite technique au Port autonome de Dakar. Il était accompagné du Directeur Général de la Senelec Papa Toby GAYE et du Directeur de l'Électricité, Cheikh Moulaye Idriss FALL. Cette descente au PAD avait pour objet de l'inspection du câblier CMOS Installer. C'est ce navire qui est chargé de l'installation du câble électrique sous-marin dans le cadre de la mise en place de la liaison sous-marine (LSM).



Les travaux d'installation de ce câble connaissent des avancées fulgurantes. De quoi satisfaire l'équipe qui était sur place. Le câble sous-marin de 225 kV est long de 14 km. Il va relier Cap des Biches à la Rive Bel Air. D'après les équipes à cette liaison, il sera ajouté 2 km supplémentaires de câble souterrain. Qui ira jusqu'au poste électrique de Bel Air, portant la longueur totale à 16 km.



Ce projet d'extension électrique est un investissement de 111 milliards de FCFA. Il a été financé à hauteur de 200 millions de dollars par le Millennium Challenge Account Sénégal II (MCA) et le Millennium Challenge Corporation (MCC) des États-Unis.