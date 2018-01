FA Cup : Van Dijk offre le derby à Liverpool pour ses débuts

Le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, ce vendredi en FA Cup, a failli accoucher d'un résultat nul. Le même score et le même scénario par rapport à l'opposition en Premier League il y a un mois environ, également à Anfield. À l'époque, Rooney, sur penalty (77e), avait répondu à un but de Salah (42e). Cette fois, c'est Sigurdsson, en contre (1-1, 67e), qui a égalisé à la suite de la réalisation de Milner (1-0, 35e), aussi sur penalty. À un détail près : le nouveau joueur des Reds Virgil van Dijk, devenu le défenseur le plus cher de l'histoire cet hiver, a délivré les siens de la tête au terme d'une partie animée (2-1, 84e).



Avec footmercato