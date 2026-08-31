FADP : le Conseil de gestion note un faible nombre de dépôt, les médias invités à accélérer avant le 15 septembre

Le Conseil de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) alerte les entreprises et acteurs des médias sur le faible nombre de dossiers déposés dans le cadre des demandes d’aide.



Dans un communiqué signé par le Directeur de la Communication, Habibou Dia, le Conseil indique qu’« une phase décisive dans le traitement des dossiers de demande d’aide », ouverts depuis le 29 juillet 2026, est actuellement en cours.



À deux semaines de la clôture des dépôts, le Conseil note une mobilisation inégale selon les catégories de médias. Si les radios communautaires et associatives affichent une forte participation, le Conseil constate une affluence limitée dans les dépôts concernant les autres catégories de médias (presse écrite, presse en ligne, télévisions et radios commerciales)



À ce jour, « les dépôts enregistrés concernent quatre-vingt-seize (96) radios communautaires, neuf (09) organes de presse en ligne, deux (02) radios commerciales, zéro (0) pour les télévisions et zéro (0) pour la presse écrite », précise le communiqué.



Face à ce constat, le Conseil de gestion invite les entreprises de presse concernées à accélérer leurs démarches avant la date limite.



Afin de garantir une pleine équité et de permettre à l’ensemble du paysage médiatique national de bénéficier des dispositifs d’appui de l’État, le Conseil de gestion rappelle que « la plateforme de soumission reste ouverte ainsi que les dépôts physiques jusqu’au 15 septembre 2026 ».



Le Conseil de gestion du FADP réaffirme par ailleurs son « engagement à accompagner le développement, la modernisation et la résilience de l’ensemble des acteurs de la presse nationale ».



Il rappelle également qu'une assistance technique reste entièrement disponible pour « accompagner les initiés dans la composition et la finalisation de leurs dossiers ».