« FATHUL KABIIR », le livre consacré à la vie et l’œuvre des pères de la culture arabo-islamique au Sénégal

La structure pour la valorisation du patrimoine musulman au Sénégal (composée de Ahmadou Bamba Séne, Ahmed Khadim Lo , Djibril Mbacké, Omar Fall, Mamour Dramé, et Mouhamadou Bamba Dramé) annonce la sortie de leur premier ouvrage. Celui-ci est intitulé "FATHUL KABIIR". Ce volume de 345 pages est consacré sur la vie et l’œuvre des pères de la culture arabo-islamique au Sénégal.



Un travail de longue haleine qui a duré cinq (5) bonnes années. "C'est pendant 5 ans que nous avons travaillé, en équipe, dans la rédaction de l'histoire de ces figures de la première génération d’érudits musulmans au Sénégal. Ce leadership musulman, dont la destinée était faite pour devenir prestigieuse, a vécu aux XVIIe et XVIIIe siècles. Imbus de sagesse et de probité, ces ancêtres ont réussi à relever le double défi de leur époque : celui de sauver la culture arabo-islamique qui souffrait sous le joug des Deenyankoobes dans le Fouta, et d’évacuer cette culture intellectuelle vers un autre atmosphère propice aux floraisons du savoir, à savoir le Kayoor / Njambour", a indiqué le comité de rédaction dans un communiqué.



Mais, comme une partie importante de cette épopée risquait de disparaitre à jamais, la structure pour la valorisation du patrimoine musulman au Sénégal a alors pris "le soin d’écrire, dans le souci de sauver cet héritage si précieux."



Cette parution concerne la première partie du projet. Elle est consacrée aux biographies de la génération pionnière dont: Elhadji Malick Si Bundu, Khali Amaar Fall, Maam Masàmba Caam, Maxtaar Ndumbé Jóob, Ma-aram Mbàkke, Mataar Naar Lóo Sëriñ Daramaan Silla, Ma-yoro Ndaak Fall, Malaamin Saar ileymaani Baal, Al-maami Abdul Qaadr Kan.