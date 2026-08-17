Dexx Junior qualifie le Sénégal pour l’ »Esports Nations Cup 2026 » à Riyad

Le Sénégal sera représenté à l’Esports Nations Cup (ENC) 2026, organisée en novembre prochain à Riyad, en Arabie saoudite. Le joueur sénégalais Dexx Junior a décroché son billet à l’issue des éliminatoires africaines disputées les 15 et 16 août sur le jeu EA FC.



Au terme de deux jours de compétition intense opposant les meilleurs spécialistes du continent, le sociétaire de Solo Esport a terminé parmi les joueurs retenus pour la phase finale mondiale. Déjà triple champion d’Afrique sur EA FC et vainqueur de l’eLigue 1 Tour 2023 à Paris, le Sénégalais franchit un nouveau cap marquant dans sa carrière.



Cette qualification récompense plusieurs années de sacrifices et concrétise son ambition première : défendre les couleurs du Sénégal sur la scène internationale lors d'une Coupe du monde. En novembre, Dexx Junior affrontera l’élite mondiale à Riyad avec la ferme intention d'y porter haut le drapeau national.