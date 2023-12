FC Barcelone : Robert Lewandowski en grand danger à cause de...

Un peu à la peine d’un point de vu sportif mais aussi au sein du FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait ne pas aller au bout de son contrat.



Et si les jours de Robert Lewandowski étaient comptés au FC Barcelone ? Encore farfelue en début de saison, l’hypothèse apparaît de plus en plus concrètes au fur et à mesure que les semaines passent. En milieu de semaine, AS parlait de «la déconnexion de Lewandowski» avec ses partenaires sur le terrain, malgré ses 8 buts et 4 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Le média évoquait un certain isolement.



Cette fois, il ne s’agit de sa place sur le terrain ou dans le vestiaire mais plutôt au sein de club. Xavi lui a toujours maintenu sa confiance, tout comme Joan Laporta, lequel a fait des pieds et des mains pour le recruter il y a un an et demi au Bayern Munich contre 45 M€. Sa première saison à 33 buts lui a donné raison mais son âge (35 ans) commence à peser, tout comme son salaire dans les finances barcelonaises qui sont loin d’être au beau fixe.



Lewandowski n’est pas certain d’aller au bout de son contrat de 4 ans

Le rapport coût/apport sportif est en train de s’étioler, peut-être même de s’inverser. Sport rappelle les chiffres de son contrat, qui court jusqu’en 2026 tout de même. Son salaire est évolutif sur les trois premières saisons. Il touche 20 M€ bruts la première année, puis 26 la seconde (l’exercice en cours), pour atteindre 32 M€ l’an prochain. Un sacré budget à prévoir alors que le Polonais doit toucher un peu moins, 26 M€ lors de la 4e et dernière saison.



Cela pèse très lourd même si la réputation de Lewandowski n’est plus à faire. Le Barça s’est tout de même protégé en cas de pépin. Il existe une clause permettant aux Blaugranas de ne pas activer cette 4e et dernière année. Pour cela, il faut que l’attaquant joue moins de 55% des matchs (un match comprend au moins 45 minutes de jeu) lors de sa 3e saison. Forcément, cela laisse planer une forme de doute quant à la suite si jamais les performances du Ballon d’Or 2020 officieux venaient à baisser.