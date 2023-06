FC Barcelone : Xavi a déjà discuté avec Sofyan Amrabat

Pour remplacer Sergio Busquets, le FC Barcelone accélère sur plusieurs pistes dont celle menant à Sofyan Amrabat. Xavi a déjà contacté le joueur.



Finaliste malheureux de la dernière Ligue Europa Conférence, Sofyan Amrabat a probablement joué son dernier match sous les couleurs de la Fiorentina. Le milieu défensif marocain est plus que jamais sur le départ. Du haut de ses 26 ans, il avait brillé avec le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Et alors qu’on s’attendait à le voir filer dès le mercato d’hiver, la Fiorentina l’avait finalement bloqué jusqu’à la fin de saison. Mais la direction de la Viola ne le retiendra pas une nouvelle fois et le lâchera si une offre supérieure à 25-30 millions arrive.



Comme nous vous le révélions il y a plusieurs mois de cela, Sofyan Amrabat ne manque pas de prétendants. Auteur d’une grosse saison avec son club et indiscutable en sélection, il est l’un des milieux les plus intéressants à son poste. L’international marocain veut jouer au FC Barcelone. Un intérêt réciproque puisque les Blaugranas cherchent un remplaçant à Sergio Busquets. Mais le Barça n’est pas le seul club intéressé. L’Atlético de Madrid est toujours dans la course tout comme le Bayern Munich et aussi Tottenham qui tente de doubler la concurrence. De son côté, le PSG n’a pas relancé cette piste.



Des discussions, mais des doutes sur les finances du Barça

Selon nos informations, Sofyan Amrabat a déjà pu discuter avec Xavi. Le coach du Barça veut rapidement boucler le dossier du successeur de Sergio Busquets. Et si la piste numéro un se nommait Martín Zubimendi, les exigences de la Real Sociedad ont totalement refroidi la direction barcelonaise qui n’a pas les moyens de faire des folies. Le technicien espagnol a donc déjà contacté Amrabat pour parler du projet qu’il souhaitait mettre en place la saison prochaine autour de lui. Le Marocain est aussi une piste appréciée du directeur sportif Mateu Alemany qui estime en interne que c’est la meilleure option sportive à moindre coût.



Mais pour le moment, la situation n’a pas spécialement changé. En cause ? Des doutes sur la solvabilité du FC Barcelone. Le club catalan n’offre pas encore des garanties suffisamment solides, notamment au niveau du salaire. De quoi rendre les négociations un peu plus compliquées alors que l’Atlético de Madrid est en embuscade et reste une piste concrète pour le joueur. Le Barça va donc devoir faire un effort financier s’il veut récupérer le Marocain. D’autant plus que Xavi a expliqué à sa direction que le profil du Marocain était essentiel à son équipe pour la saison prochaine.