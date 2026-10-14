FC Barcelone : l’inarrêtable Lamine Yamal a encore mis tout le monde d’accord

Le FC Barcelone peut remercier son phénomène. En déplacement à Istanbul pour y défier Galatasaray, le club catalan a pu compter sur un Lamine Yamal étincelant pour faire basculer une rencontre qui avait pourtant mal commencé. Bousculés en première période, les Blaugranas ont d’abord concédé l’ouverture du score turque avant de revenir dans la partie grâce à João Cancelo. Mais c’est après la pause que le Barça a véritablement accéléré.



Plus inspiré, plus tranchant et surtout beaucoup plus juste dans ses choix, l’international espagnol a pris les commandes des opérations. En l’espace de cinq minutes, il a délivré deux passes décisives qui ont permis aux siens de renverser la situation. Une démonstration de talent qui a changé le visage de la rencontre et permis aux hommes de Hansi Flick de reprendre le contrôle d’un match qui leur échappait jusque-là.



Car si Lamine Yamal n’a pas trouvé le chemin des filets, son influence a largement dépassé les statistiques. D’abord avec une ouverture lumineuse de l’extérieur du pied pour Fermín López, qui a donné l’avantage aux Catalans de la tête. Puis avec une accélération spectaculaire le long de la ligne de touche, suivie d’un dribble qui a complètement déstabilisé la défense adverse et contribué au troisième but barcelonais, finalement inscrit par Gordon.



Le prodige espagnol a également participé à la construction de la quatrième réalisation, confirmant son importance dans le jeu offensif blaugrana. Mundo Deportivo a notamment retenu une rabona magistrale qui a illustré toute l’étendue de sa palette technique. À Istanbul, le numéro 10 a rappelé qu’il pouvait faire basculer une rencontre par une passe, un dribble ou une inspiration inattendue. Une nouvelle performance de patron pour un joueur qui semble désormais capable de prendre ses responsabilités lorsque son équipe en a le plus besoin.



L’Espagne applaudit des deux mains

La presse espagnole n’a d’ailleurs pas manqué de saluer cette nouvelle démonstration. « Lamine règne à sa guise et rend grand un Barça qui conquiert Istanbul », résume Sport, qui insiste sur le rôle décisif du jeune ailier dans cette remontée spectaculaire.



Le quotidien catalan parle d’un Lamine Yamal «stellaire», capable de plier la rencontre «grâce à deux offrandes en seulement cinq minutes». Mundo Deportivo s’est davantage attardé sur la dimension artistique de son jeu. Sa "fake rabona" (feinte de coup du foulard) a suffi à rappeler que son talent ne se limite pas à l’efficacité pure. Marca livre une analyse plus nuancée de sa prestation, soulignant ses difficultés initiales et ses pertes de balle avant de mettre en avant son incroyable transformation au retour des vestiaires.



Le journal madrilène estime que cette capacité à changer de dimension en cours de match constitue justement l’une des grandes forces du FC Barcelone. Lorsqu’il trouve son rythme, Lamine Yamal devient «presque impossible à contenir». Une lecture partagée par les médias espagnols, qui voient dans cette soirée turque une nouvelle illustration de son ascendant sur le jeu et de sa capacité à briller dans les grands rendez-vous.



Au-delà de cette victoire, la prestation de Lamine Yamal ressemble aussi à un message adressé à ses concurrents dans la course au Ballon d’Or. À seulement 19 ans, l’Espagnol possède déjà une influence considérable sur le jeu de son équipe et entend désormais transformer ses exploits individuels en succès européens.



AS souligne justement qu’il a «un compte à régler avec la Ligue des Champions», après les éliminations du Barça face à l’Inter puis à l’Atlético de Madrid lors des deux dernières saisons. Le quotidien rappelle que le prodige avait pourtant brillé lors de ces rendez-vous, sans parvenir à empêcher la chute des siens. Cette fois, il veut franchir un cap et inscrire son nom au sommet de la scène continentale.



Car si les distinctions individuelles se jouent aussi sur la régularité et les statistiques, les grandes soirées européennes pèsent lourd dans les mémoires. En renversant Galatasaray avec une prestation aussi décisive, Lamine Yamal rappelle qu’il possède les arguments pour viser les plus hautes récompenses. Et surtout, il démontre qu’il ne compte pas laisser le champ libre aux autres prétendants. À Istanbul, le Barcelonais n’a pas seulement guidé son équipe vers la victoire, il a également rappelé à toute l’Europe qu’il faudra encore compter sur lui.

