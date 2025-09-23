FC Barcelone : opéré du genou, Gavi absent pour une période de 4 à 5 mois

« Le joueur de l’équipe première Pablo Páez Gavira (Gavi) a subi une arthroscopie afin de traiter une blessure au ménisque interne. Une suture a été réalisée afin de préserver le ménisque. Le temps de récupération est estimé à environ 4-5 mois », écrit le Barça dans un communiqué.

Le milieu barcelonais de 21 ans avait manqué plus d’un an de compétition entre 2023 et 2024 pour une rupture du ligament croisé antérieur du même genou.

Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone Gavi a été opéré mardi 23 septembre du genou droit et sera indisponible au moins quatre à cinq mois, a annoncé le club catalan.