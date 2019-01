FC Nantes : Altercation de Kara Mboji, Hallilodzic soupçonne un coup monté

Prêté par Anderlecht, l’international sénégalais Kara Mbodji a vu son prêt à Nantes stoppé prématurément en raison d’un incident avec son entraîneur Vahid Halilhodzic mardi lors du match contre Montpellier (2-0). Présent vendredi en conférence de presse, le technicien a livré sa version des faits.



"Je me suis aussi aperçu que son départ était un peu préparé. Son ancien club (Anderlecht) avait perdu un stoppeur. Ça aurait pu se régler différemment, avec un peu plus de classe", a taclé l’ancien sélectionneur de l’Algérie avant de dédramatiser l’incident qui l’a opposé au "Lion", rapporte Afrikfoot.



"Ce qui s’est passé, c’est une explication après le match. Élever la voix, c’est tout à fait normal. Je n’étais pas content de son comportement (il n’a pas salué l’entraîneur après son remplacement à la 57e minute). Il ne peut pas se comporter comme il l’a fait, c’est la première fois que ça m’arrive. Il est parti, c’est moi qui lui ai dit : ’C’est ton dernier match’. Il a envoyé des messages depuis pour s’excuser. C’est fini, j’espère que ça n’arrivera plus", a conclu le technicien.