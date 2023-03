FC Séville: Sampaoli viré, son remplaçant connu

Sans surprise, Jorge Sampaoli a été démis de ses fonctions à Séville ce mardi. Et comme annoncé par les médias espagnols, le club andalou a bien nommé José Luis Mendilibar pour succéder à l'Argentin, rapporte RMC Sport.



Le technicien espagnol dirigera les Rojiblancos jusqu'à la fin de saison et va s'attaquer à sa nouvelle dès ce mardi pour son premier entraînement selon les éléments relayés via un communiqué par l'actuel 14e de Liga.