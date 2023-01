FFF : nouveau témoignage à charge contre Noël Le Graët

Mis en retrait de ses fonctions de président de la FFF le 11 janvier dernier par le comité exécutif de la FFF, Noël Le Graët continue de défrayer la chronique. Dans un entretien accordé à Presse-Océan ce jeudi, une ancienne collaboratrice du dirigeant breton a dénoncé les comportements inappropriés et les avances de ce dernier.

«Combien de fois m’a-t-il dit: ‘tu dois être une chaude’, ‘il n’y a pas de mal à se faire du bien’ ? Il ne pense qu’en dessous de la ceinture. On disait entre nous que c’était un chasseur, qu’il était malade du zigouigoui. (…) Il perdait le sens de la dignité. Et quand je lui résistais, il me faisait vivre un enfer et cherchait la petite bête», a déclaré la femme, dont l’identité n’a pas été révélée. Un nouveau témoignage accablant après celui de Sonia Souid au micro de BFM TV, le 10 janvier dernier.