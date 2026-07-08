Kolda : l'association Guné lance sa campagne de reboisement 2026 avec un objectif de plus 10 000 arbres en trois ans

L'association Guné a officiellement lancé, ce mercredi 8 juillet, sa campagne de reboisement 2026 dans la commune de Thietty. La cérémonie, organisée dans les villages pilotes de Saré Simaly et Dioumana, marque le démarrage d'une vaste opération environnementale visant à renforcer la résilience des communautés face aux effets du changement climatique.



Pour cette campagne, l'organisation ambitionne de planter 1 089 arbres, toutes espèces confondues, dans les 30 villages d'intervention du projet. La cérémonie s'est déroulée en présence des services des Eaux et Forêts ainsi que des responsables des comités de veille et de surveillance, appelés à jouer un rôle central dans la protection des jeunes plants.



Au-delà de cette campagne annuelle, Guné s'est fixé un objectif plus ambitieux. Dans le cadre du volet environnement de son projet intégré, l'association prévoit la mise en place de neuf pépinières communautaires et l'acquisition de 2 200 plants, afin de planter plus de 10 000 arbres durant les trois années de mise en œuvre du projet.



Selon le coordonnateur du projet, Mohamadou Mballo, cette initiative vise à apporter des réponses durables aux défis auxquels sont confrontées les populations rurales, fortement touchées par les effets du changement climatique, aggravés par la déforestation et la coupe abusive du bois.



Présent à l'activité, le chef de la brigade forestière de Saré Bidji, le sergent-chef Saliou Diouf, a sensibilisé les participants sur les conséquences des actions anthropiques qui contribuent à la dégradation des ressources naturelles. Il a notamment cité les feux de brousse, la déforestation, les défrichements clandestins et d'autres pratiques destructrices qui accélèrent la disparition du couvert végétal.



Le responsable des Eaux et Forêts a également animé une session pratique sur les techniques de reboisement et d'entretien des plants afin d'améliorer les chances de réussite de cette campagne.



À l'issue de la rencontre, les responsables des comités de veille et de surveillance ainsi que les chefs des villages bénéficiaires se sont déclarés suffisamment sensibilisés et outillés pour assurer le suivi des plantations. Ils ont lancé un appel aux populations à s'approprier cette initiative afin de garantir une meilleure protection de l'environnement, d'améliorer le cadre de vie et de favoriser une exploitation durable des ressources naturelles du Fouladou.



Cette campagne de reboisement s'inscrit dans le cadre du projet « Promotion de l'agro écologie et de la résilience climatique face aux migrations environnementales dans la région de Kolda », mis en œuvre dans 30 villages par l'association Guné grâce au financement de l' Agence catalane de coopération pour le développement (ACCD), en partenariat avec la Fondation Guné Espagne.



Le projet repose sur plusieurs composantes complémentaires, notamment la protection de l'environnement, la promotion de l'agro- écologie, le développement de l'élevage, l'alphabétisation ainsi que l'autonomisation économique des femmes, avec pour ambition de bâtir des communautés plus résilientes et mieux préparées aux défis climatiques.