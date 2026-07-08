Assemblée nationale : le REPES et Natural Justice planchent sur la révision du Code de l'environnement

Le Réseau des Parlementaires pour l'Environnement du Sénégal (REPES) de l'Assemblée nationale, en partenariat avec l'ONG Natural Justice, a organisé ce mercredi 8 juillet 2026 à Dakar un atelier d'analyse de la loi portant Code de l'environnement et de son décret d'application.



La rencontre, présidée par l'honorable Samba Dang, 5e Vice-président de l'Assemblée nationale et Président du REPES, en présence du président d'honneur, l'honorable Mamadou Lamine Thiam, avait pour objectif d'identifier les insuffisances du cadre juridique actuel et de formuler des propositions d'amélioration, en particulier sur les procédures d'évaluation d'impact environnemental.



Lors de son allocution, le Président du REPES a insisté sur l'urgence d'actualiser la législation environnementale pour faire face aux défis du changement climatique, s'adapter aux évolutions scientifiques et répondre aux exigences de la gouvernance environnementale, tout en renforçant les compétences des parlementaires sur ces questions.



De leur côté, les représentantes de l'African Climate Foundation et de Natural Justice ont mis en exergue le rôle pivot des députés dans la gouvernance climatique. Elles ont plaidé pour un arsenal juridique qui garantit une protection accrue des écosystèmes, une gestion durable des ressources naturelles et une implication plus forte des communautés locales.



Les conclusions de cet atelier feront l'objet d'une note de recommandations officielle qui sera transmise au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.